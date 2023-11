Land füllt Fördertopf für Reparatur von Elektrogeräten auf

Mehr zum Thema

Anklage wegen fahrlässiger Tötung nach Bob-Unfall Der Unfall erschütterte über die Landesgrenzen hinweg: Ein Freizeitvergnügen nimmt eine tragische Wendung, als ein Bob in einem Eiskanal gegen einen Schlauchring fährt. Ein Mann stirbt, eine Frau wird schwer verletzt. Nun ist in dem Fall Anklage erhoben worden.

Neue Ausstellung zur Klimaforschung in Göttingen Der Klimawandel macht auch dem Wald zu schaffen. Eine neue Ausstellung gibt einen digitalen Einblick in die Klimaforschung.