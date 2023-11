Land fördert Sanierung von Feuerwehrhäusern

In Sachsen-Anhalt sind in diesem Jahr bisher 106 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feuerwehrhäusern in den Kommunen bewilligt worden. Die Gesamtförderungssumme beträgt knapp drei Millionen Euro, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte.

Förderberechtigt waren alle Einheits- und Verbandsgemeinden, die weniger als 10.000 Einwohner haben. Die höchste Zuwendung erhielt die Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf mit mehr als 72.000 Euro. Mit den Mitteln wurden Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten wie zum Beispiel Farbanstriche, kleine Reparaturen oder Markierungen von Abstellplätzen finanziert.