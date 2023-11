Land fördert Ausbau von schnellem Internet weiter

Mehr zum Thema

NGG-Führungstrio bestätigt: Zeitler bleibt Vorsitzender Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat ihr Führungstrio am Dienstag in Bremen bestätigt. Guido Zeitler bleibt Vorsitzender. 147 Delegierte des Gewerkschaftstages bestätigten den 52-jährigen mit 88 Prozent der Stimmen, wie es in einer Mitteilung hieß. Der gelernte Hotelfachmann steht bereits seit 2018 an der Spitze der 190.000 Mitglieder zählenden Gewerkschaft. Als stellvertretende Vorsitzende bestätigten die Delegierten Claudia Tiedge (47) und Freddy Adjan (55). Der Vorstand wird jeweils für fünf Jahre gewählt.

Neuer Fall von Blauzungenkrankheit im nördlichen Emsland Die für Tiere gefährliche Blauzungenkrankheit breitet sich in Niedersachsen weiter aus. Am Dienstag meldete der Landkreis Emsland erneut einen Fall in einer Mutterkuhhaltung. Die Infektion mit dem Blauzungenvirus (BTV) sei amtlich bestätigt. Ende Oktober war der erste Fall im Landkreis Emsland festgestellt worden. Es handelt sich um zwei verschiedene Betriebe.