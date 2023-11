Land eröffnet Notunterkunft für Flüchtlinge in Kölner Messe

Mehr zum Thema

Grüne Jugend NRW warnt vor Rechtsruck als Reaktion auf AfD Die Grüne Jugend in Nordrhein-Westfalen warnt vor einem Rechtsruck als Antwort auf die erstarkte AfD. Was es nicht braucht, sind eine restriktivere Flüchtlingspolitik und die Strategie, arme Menschen gegen noch ärmere auszuspielen, sagte Sprecherin Vivianne Schwedersky der Rheinischen Post. Wir erwarten von allen Parteien in Regierungsverantwortung, dass sie nicht auf rechte Narrative aufsteigen, sondern eine bessere Sozialpolitik machen, ergänzte ihre Co-Sprecherin Laura Alderath. Dem Aufstieg der AfD wirken wir nicht entgegen, indem wir nach rechts rücken.

Viele Teilnehmer bei propalästinensischer Demo erwartet In Düsseldorf ist eine weitere propalästinensische Demonstration geplant. Die Polizei hat sich nach den Erfahrungen der vergangenen Wochen auf eine große Zahl an Teilnehmern eingestellt.