Lainer nach Krebserkrankung erstmals wieder im Training

Initiative: Krankenkassen sollen höhere Löhne ausgleichen Zusammen mit weiteren Bundesländern bringt Nordrhein-Westfalen eine Initiative für die finanziell unter Druck geratenen Krankenhäuser in den Bundesrat ein. Der NRW-Gesundheitsminister glaubt an eine Mehrheit. Zahlen sollen die Krankenkassen.

Nach Hackerangriff: Notbetrieb noch vor Weihnachten Nach dem Hackerangriff auf mehr als 70 Kommunen in Nordrhein-Westfalen sollen diese die wichtigsten Leistungen vor Weihnachten in einem Notbetrieb wieder anbieten. Das hat der Dienstleister Südwestfalen-IT am Dienstag mitgeteilt. Seit drei Wochen sind die Bürgerservices der Kommunen mit insgesamt rund 1,7 Millionen Einwohnern praktisch lahmgelegt.

