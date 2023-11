Lafontaine: Wagenknecht-Partei wird bei Nichtwählern punkten

Mehr zum Thema

Suche nach mutmaßlich bewaffnetem Maskenmann erfolglos Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch erfolglos nach einem maskierten und mutmaßlich bewaffneten Mann gefahndet. Er soll in der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg mit einer Schusswaffe gesehen worden sein. Das teilte die Polizei mit. Ob es sich tatsächlich um eine Schusswaffe handelte, ist allerdings unklar.