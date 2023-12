Längstes Posaunenkonzert der Welt soll bis Sonntag erklingen

Vom 3. bis 5. Mai wird sich Hamburg beim Deutschen Evangelischen Posaunentag in ein großes Meer klingender, goldglänzender Instrumente verwandeln. Einen Vorgeschmack gibt es bereits jetzt.

Mit dem längsten Posaunenkonzert der Welt wollen die Veranstalter ab Samstag auf den Deutschen Evangelischen Posaunentag in Hamburg 2024 einstimmen. Das 24-Stunden-Konzert wurde am Vormittag eröffnet. Insgesamt sollen sich bis Sonntagvormittag 24 Bläsergruppen nacheinander einfinden und ein Dauerkonzert spielen. Jeder Bläserchor spielt für 30 Minuten, pausiert dann eine halbe Stunde und spielt ein zweites 30-minütiges Set. Der musikalische Marathon mündet am Sonntag um 11.00 Uhr in den Gottesdienst zum 1. Advent mit Hauptpastorin Astrid Kleist.

Die Bläserchöre haben einen ganz langen Atem, das zeichnet uns aus, sagte Daniel Rau, Landesposaunenwart der Nordkirche und Geschäftsführer des Posaunentags. Mit diesem Konzert möchten wir die Hamburgerinnen und Hamburger schon mal darauf vorbereiten, dass im kommenden Jahr vom 3.-5. Mai der Deutsche Evangelische Posaunentag in Hamburg zu Gast sein wird.