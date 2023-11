Länderspiel-Doppelpack für U21 zum Jahresabschluss

Deutschlands U21 steht vor den letzten Fußball-Länderspielen des Jahres. Nach der Estland-Partie geht es gegen den Tabellenführer.

Die deutsche U21 hofft auf einen erfolgreichen Jahresabschluss. In zwei Fußball-Länderspielen am heutigen Freitag in Paderborn gegen Estland und am Dienstag in Essen gegen Polen will die Mannschaft in der EM-Qualifikation auf Kurs bleiben. Trainer Antonio Di Salvo strebt mit der Auswahl um den Dortmunder Torjäger Youssoufa Moukoko zwei Siege an. Das würde die Tabellenspitze bedeuten. Aktuell führt Polen die Tabelle an, hat aber auch ein Spiel mehr als die deutsche Auswahl absolviert.

Für die Endrunde, die 2025 in der Slowakei stattfindet, qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten drei Endrundenteilnehmer zu bestimmen.