Länderbahn: Vogtlandbahn und Trilex fahren nach Plan

Mehr zum Thema

Lkw weicht aus und fährt in Baustelle: Verursacher flieht Ein Lkw-Fahrer ist auf der A72 in Richtung Hof im Vogtlandkreis einem Auto ausgewichen und in eine Baustelle gefahren. Der unbekannte Unfallverursacher sei am Mittwochnachmittag von der Unfallstelle auf Höhe der Ortslage Neuensalz geflohen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Frontalzusammenstoß im Vogtlandkreis - Zwei Verletzte Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Vogtlandkreis ist ein Mann schwer und eine Frau leicht verletzt worden. Der 24-jährige Fahrer sei am Mittwochmorgen auf regennasser Straße in einer Rechtskurve in Lengenfeld in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Daraufhin sei es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der 45-jährigen Frau gekommen.