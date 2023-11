Ladendiebin verletzt zwei Mitarbeiterinnen und flüchtet

Mehr zum Thema

Mette-Marit: Beim Umweltschutz auf Jüngere hören Beim Thema Umweltschutz sollte aus Sicht der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit mehr auf junge Menschen gehört werden. Die jüngere Generation ist sich im Allgemeinen viel bewusster als wir, wie sie ihr tägliches Leben besser gestalten kann, sagte die 50-Jährige am Donnerstag in Berlin. Wenn wir wirklich herausfinden wollen, wie wir unsere Gewohnheiten ändern können, sollten wir uns an die jüngere Generation wenden und auch auf sie hören.

Innenminister ruft zu Solidarität mit jüdischen Bürgern auf Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat die Bevölkerung anlässlich des 85. Jahrestags der Pogromnacht zu Solidarität mit jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern aufgerufen. Es sei eine historische Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland nie wieder Angst um ihr Leben haben müssen, sagte Stübgen am Donnerstag in einem Video auf der Plattform X (früher Twitter). Viele Menschen jüdischen Glaubens auch in Deutschland fürchteten erneut um ihre Sicherheit.

