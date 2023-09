Ladendieb verletzt Angestellte und flüchtet

Ein Ladendieb hat in Finsterwalde (Landkreis Elbe-Elster) die Angestellte eines Lebensmitteldiscounters verletzt. Mitarbeitende hatten ihn Polizeiangaben zufolge am Dienstag beim Stehlen beobachtet und angesprochen. Als sie forderten, er solle den Inhalt seines Rucksacks zeigen, griff der etwa 30-Jährige eine Angestellte an. Die 57-Jährige wurde umgestoßen, so dass sie stürzte und sich verletzte, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. Die Frau wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Dieb flüchtete. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann ein - bislang ohne Erfolg.