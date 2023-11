Kurschus weist Vertuschungsvorwürfe zurück

Mehr zum Thema

Kabeldiebe brechen in Traforaum ein: Stromausfall in Moers Unbekannte sind in den Traforaum eines ehemaligen Zentrallagers in Moers eingebrochen und haben an den Schaltschränken die Sicherungen entfernt - offenbar, um die Kabel zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, gab es daraufhin am frühen Samstagmorgen vorübergehende lokale Stromausfälle in zwei Moerser Straßen. Betroffen war demnach auch die Straßenbeleuchtung. Ein herbeigerufener Mitarbeiter des Stromversorgers habe den Einbruch bemerkt und die Polizei gerufen. Die Einbrecher hätten nach den bisherigen Informationen keine Beute gemacht, hieß es in der Mitteilung. Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs.