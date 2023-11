Kurschus gibt Spitzenämter auf: „bin mit mir im Reinen“

Nach zwei Jahren als EKD-Ratsvorsitzende gibt Annette Kurschus ihr Amt auf. Sie macht einen radikalen Schnitt, tritt zugleich auch als westfälische Präses zurück. Hintergrund sind noch ungeklärte Verdachtsfälle gegen einen früheren Kirchenmitarbeiter.

Annette Kurschus gibt auf - erhobenen Hauptes. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und Chefin der westfälischen Landeskirche tritt mit sofortiger Wirkung von beiden Ämtern zurück. In einer persönlichen Erklärung in Bielefeld sagte die Theologin, die Lage habe sich so zugespitzt, dass es nur eine Konsequenz geben könne, um Schaden von der Kirche abzuwenden: Ich trete von beiden kirchlichen Leitungsämtern zurück. Zugleich betonte sie: In der Sache bin ich mit mir im Reinen.

Gegen Kurschus waren Vorwürfe erhoben worden, sie habe schon vor vielen Jahren vom Verdacht eines sexuell übergriffigen Verhaltens bei einem damaligen Kirchenmitarbeiter im Kirchenkreis Siegen gewusst. Ob es sich um ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten handelt, ist noch ungeklärt.