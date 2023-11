Kurkuma: Diese Wirkung im Körper macht das Gewürz so wertvoll für die Gesundheit

Curcumin, der Wirkstoff von Kurkuma, wird vom Körper jedoch nicht gut aufgenommen. Piperin, der Wirkstoff des schwarzen Pfeffers, kann die Aufnahme von Curcumin in den Körper deutlich erhöhen. Wie ihr einen gesunden Kurkuma-Pfeffer-Tee zubereitet, seht ihr im Video.

Außerdem ist Curcumin fettlöslich. Daher ist es sinnvoll, Kurkuma zusammen mit einer fettreichen Mahlzeit einzunehmen.

Allerdings gilt auch: Der in Kurkuma enthaltene Wirkstoff Curcumin muss in hoher Dosierung als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden, um seine Wirkung entfalten zu können. Was die Dosierung betrifft, so variiert die empfohlene Menge je nach gesundheitlichem Ziel und individuellem Gesundheitszustand stark. In Studien werden häufig Dosierungen von 500 bis 2000 mg Curcumin pro Tag verwendet. Die Menge an Curcumin im Gewürz Kurkuma ist gering. Ein Teelöffel Kurkumapulver enthält etwa 200 mg Curcumin.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat jedoch zur Behandlung von Verdauungsbeschwerden eine zulässige Tagesdosis von bis zu 3 mg Curcumin pro Kilogramm Körpergewicht festgelegt. Dies entspricht etwa 210 mg für eine 70 kg schwere Person.