Kurioser Auftritt von Football-Coach Belichick in Frankfurt

Mehr zum Thema

Mehr Fälle von häuslicher Gewalt: Opfer meist Frauen Die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt ist im vergangenen Jahr in Hessen im Vergleich zum Vorjahr um rund 1000 auf 11.475 Fälle gestiegen. Wie schon in vorangegangenen Jahren waren die Opfer in den weitaus meisten Fällen weiblich, der Anteil lag im vergangenen Jahr bei 81,7 Prozent. Entsprechend handelte es sich bei 81 Prozent der Tatverdächtigen um Männer, bei den übrigen 19 Prozent der Fälle waren die Tatverdächtigen weiblich. Damit hat sich die Geschlechterverteilung sowohl bei den Opfern als auch bei den Tatverdächtigen im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert.