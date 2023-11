Kunststiftung schreibt Aufenthalt in Ahrenshoop aus

Mehr zum Thema

CDU agiert gegenüber AfD in Kreistagen unterschiedlich Laut dem Verfassungsschutz ist die AfD in Sachsen-Anhalt gesichert rechtsextremistisch. Welche Konsequenzen hat das in der Kommunalpolitik?

Straßenbahn entgleist in Halle: Ursache weiter unklar Die Ursache für den Straßenbahnunfall am Donnerstagabend in Halle ist weiter unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Bahn im hinteren Bereich aus den Schienen am Franckeplatz gesprungen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Danach ist die Straßenbahn gegen einen Fahrleitungsmast gestoßen.