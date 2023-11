Kunstsammler Harald Falckenberg mit 80 Jahren gestorben

Er galt als einer der renommiertesten Kunstsammler in Deutschland, seine Sammlung umfasst rund 2400 Werke. Jetzt ist Harald Falckenberg kurz nach seinem 80. Geburtstag gestorben.

Der Hamburger Kunstsammler Harald Falckenberg ist tot. Er starb am Montag im Alter von 80 Jahren in Hamburg, wie die Hamburger Kulturbehörde am Dienstag mitteilte. Falckenberg galt als einer der renommiertesten Kunstsammler in Deutschland. Seine Sammlung zählt weltweit zu einer der bedeutendsten Privatsammlungen zeitgenössischer Kunst und umfasst heute rund 2400 Werke. Der Schwerpunkt liegt auf deutscher und amerikanischer Gegenwartskunst ab den 80er Jahren.

Harald Falckenbergs Tod reißt eine Lücke, deren Ausmaß wir derzeit kaum erahnen können, sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Er war eine wirkliche Ausnahmeerscheinung und ein großartiger Mensch. Auch wenn sein Wirken weiter strahlt - die Kunstwelt wird ohne ihn eine andere sein. Mit großer Leidenschaft hat er eine der bedeutendsten Sammlungen der Gegenwartskunst aufgebaut, die Hamburger Kunstszene geprägt und mit Freude und Witz auch andere für die Kunst begeistert.

Der am 5. Oktober 1943 in Hamburg geborene Jurist und Unternehmer begann Mitte der 90er Jahre mit dem Aufbau einer umfassenden Sammlung zeitgenössischer Kunst. Seit 1996 wird diese im Rahmen von Wechselausstellungen öffentlich gezeigt, seit 2001 in dem von Harald Falckenberg gegründeten Ausstellungshaus auf dem Harburger Phoenixgelände. Seit 2011 wird dies in Kooperation mit den Deichtorhallen Hamburg betrieben.