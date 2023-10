„Kunstkompass“: Gerhard Richter bleibt wichtigster Künstler

Mehr zum Thema

A40 bei Duisburg am Wochenende gesperrt: Weitere folgt Bauarbeiten an der Fahrbahn bremsen am Wochenende den Verkehr auf der A40 bei Duisburg aus. Doch nach der Sperrung ist vor der Sperrung: Ab Ende Oktober ist ein Abschnitt dort sogar zehn Tage lang komplett dicht.

BVB zum Auftakt des achten Bundesliga-Spieltags gegen Bremen Mit den aufwendig aus den USA zurückgeholten Nationalspielern Mats Hummels, Niclas Füllkrug, Julian Brandt und Niklas Süle tritt Borussia Dortmund zum Auftakt des achten Bundesliga-Spieltags gegen Werder Bremen an. BVB-Trainer Edin Terzic ist guter Dinge, dass sich die viel beachtete Rückholaktion der vier Fußballprofis mit einem eigens vom Verein gecharterten Business-Jet von der Länderspielreise in der Begegnung am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bezahlt machen wird. Fehlen wird dem Tabellenvierten Dortmund gegen den 14. aus Bremen hingegen Youssoufa Moukoko, der sich im EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 gegen Bulgarien eine Zerrung im Oberschenkel zuzog.