Kunsteisbahn am Königssee soll wieder aufgebaut werden

Mehr zum Thema

Betrüger machen sechsstellige Beute in Oberfranken Gleich zwei Mal haben Betrüger in Oberfranken mit der sogenannten Unfallmasche Geld und Wertgegenstände erbeutet. Insgesamt belief sich der Beuteschaden bei den Vorfällen am Dienstag auf eine niedrige sechsstellige Summe, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.