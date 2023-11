Kunstakademie feiert Abschluss des 250. Jubiläumsjahres

Die Düsseldorfer Kunstakademie tischt auf. Das ganze Jahr über hat die Hochschule ihr 250. Jubiläum gefeiert. Die spektakulärste Aktion kommt am Schluss.

Mit einer 125 Meter langen Speisetafel feiert die Düsseldorfer Kunstakademie am Montag den Abschluss ihres 250. Jubiläumsjahres. Rund 400 Gäste sind am Abend eingeladen, an den Tischen, die sich durch die Gänge des klassizistischen Gebäudes ziehen, Platz zu nehmen. Dort erwartet sie eine Koch- und Speiseperformance des Künstlers Arpad Dobriban, der sein gesamtes Werk dem Kochen und Essen gewidmet hat.

Dobriban war Meisterschüler des Medienkunst-Stars Nam June Paik an der Kunstakademie Düsseldorf. Die 125 Meter lange Tafel ist nach Angaben der Akademie ein Projekt der Klasse der Installations- und Konzeptkünstlerin Dominique Gonzalez-Foerster.

Mehr als 50 Jubiläumsprojekte der Studierenden werden zugleich in den Fluren und Treppenhäusern der Kunstakademie präsentiert. Das ganze Jahr über hatten die Studierenden an verschiedenen Orten Düsseldorfs in Kooperationen mit zahlreichen Museen und Institutionen Ausstellungen und Happenings veranstaltet.

Vor dem Jubiläumsfestakt in der Aula der Akademie diskutieren Kultur- und Wissenschaftsministerin Ina Brandes, Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller und Akademierektorin Donatella Fioretti in einem Podiumsgespräch miteinander.

Die renommierte Düsseldorfer Kunstakademie blickt auf ein turbulentes Jubiläumsjahr mit einer monatelangen Führungskrise zurück. So war die heutige Rektorin Fioretti erst Ende April in einer Wiederholungswahl an die Spitze der Hochschule gewählt worden. Zuvor hatte das NRW-Wissenschaftsministerium den ersten Wahlgang wegen Verfahrensfehlern für ungültig erklärt. In der Folge kam es zu Protesten der Kunststudentinnen und -studenten und eines Großteil der Professorinnen und Professoren, die Fioretti das Vertrauen aussprachen. Der bisherige Akademie-Rektor Karl-Heinz Petzinka war im Sommer 2022 zurückgetreten. Fioretti ist seit 2017 Professorin für Baukunst in Düsseldorf.

Aus der Düsseldorfer Akademie gingen Künstler von Weltrang wie Gerhard Richter, Joseph Beuys, Günther Uecker, Andreas Gursky und Jörg Immendorff hervor.