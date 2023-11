Kundgebung vor Bremer Airbus-Werk zu Rüstungspolitik

Mehr zum Thema

Süßwarenhersteller wehren sich gegen Kartellstrafe Mutmaßliche wettbewerbswidrige Absprachen bei Süßwaren stehen im Mittelpunkt des Prozesses, der am Dienstag am Oberlandesgericht Düsseldorf wieder aufgerollt wird. Die drei Unternehmen Bahlsen, Griesson de Beukelaer und CFP Brands wehren sich gegen Bußgelder in Millionenhöhe, die 2013 vom Bundeskartellamt wegen Kartellrechtsverstößen verhängt worden waren. Nach Ansicht der Wettbewerbsbehörde hatten die Süßwarenhersteller sich zu eng mit anderen Unternehmen aus der Branche abgestimmt, auch bei Preisen.