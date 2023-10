Kundgebung in Oldenburg - Tarifstreit im Handel dauert an

Wegen des Tarifstreits im Handel in Niedersachsen und Bremen haben sich am Freitag in Oldenburg Beschäftigte zu einer Demonstration und einer Kundgebung versammelt. Rund 200 Menschen kamen dazu in Oldenburg zusammen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi sagte. Rund 100 weitere Menschen hätten sich zu Hause an dem Warnstreik beteiligt. Verdi hatte zu den Aktionen aufgerufen.

Verhandelt wird im Einzelhandel sowie im Groß- und Außenhandel. Es geht um unterschiedliche Tarifverträge.

Im Einzelhandel fordert Verdi 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn in der Stunde - und ein Mindestentgelt von 13,50 Euro in der Stunde. Im Groß- und Außenhandel und dem Genossenschaftlichen Großhandel will Verdi eine Erhöhung der Entgelte um 13 Prozent im Monat, mindestens aber um 400 Euro. Die Laufzeiten sollen jeweils zwölf Monate betragen.

Im Einzelhandel vertritt der Handelsverband Niedersachsen-Bremen die Arbeitgeber. Eine Steigerung der Löhne und Gehälter sei vorweggenommen worden, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Hannover, Karin Schindler-Abbes. Diese seien zum Oktober in manchen Unternehmen um 5,3 Prozent im Monat gestiegen.

Für den Groß- und Außenhandel zuständig ist der Norddeutsche Unternehmensverband AGA. Angeboten werde eine Lohn- und Gehaltssteigerung von acht Prozent im Monat bei einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren, sagte der Geschäftsführer der Landesgruppe Niedersachsen, Philipp Neddermeyer. Zudem werde eine Pauschale von insgesamt 1400 Euro offeriert.