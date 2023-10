Kumpis kandidiert für zweite Amtszeit als Präsidentin

Mehr zum Thema

Weltkriegsgranate in Melchiorshausen erfolgreich entschärft In Melchiorshausen, einem Ortsteil der Gemeinde Weyhe im Landkreis Diepholz, ist in der Nacht zum Donnerstag eine Weltkriegsgranate entdeckt und erfolgreich entschärft worden. Bei der Sprengung seien keine Schäden entstanden, wie die Polizei Diepholz auf Twitter mitteilte.

Gesundheitsminister: Keine neuen Corona-Einschränkungen Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi rechnet in den kommenden Herbst- und Wintermonaten nicht mit erneuten Corona-Einschränkungen. Ich sehe in diesem Winter in Sachen Corona keinerlei Pflichten oder Verbote auf uns zukommen, sagte der SPD-Minister im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (Donnerstag). Eine neuerliche Maskenpflicht sehe ich nicht, so der SPD-Politiker.

RTL