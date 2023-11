Kultusministerin für weniger Zeugnisnoten an Grundschulen

Mehr zum Thema

Elfjähriges Kind bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt Ein elf Jahre altes Kind ist im ostfriesischen Aurich von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind sei bei stockendem Verkehr hinter einem Lastwagen auf eine Straße gelaufen, um diese zu überqueren, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Ein Auto, das auf der Gegenfahrbahn unterwegs war, stieß mit dem Kind zusammen. Rettungskräfte brachten das Kind in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.