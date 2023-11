Kulturpreis geht an „dicht & ergreifend“ und Rita Falk

Mehr zum Thema

Polizei nimmt Autofahrer nach Unfall fest: Drogen gefunden Die Polizei hat einen betrunkenen und unter Drogen stehenden Autofahrer nach einem Unfall auf der A70 bei Thurnau (Landkreis Kulmbach) festgenommen. Der 55-Jährige sollte am Freitagmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte. Gegen ihn wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol und Drogen sowie Betäubungsmitteln ermittelt, die in seinem Auto gefunden wurden, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach liefen gegen den Mann bereits andere Verfahren. Um welche es sich dabei handelte, sagte er nicht.