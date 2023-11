Kulturforum Lausitz: Austausch zum Kooperationsprozess

Mehr zum Thema

Gefahr durch Hohlraum : Areal in Kurpark gesperrt Wegen Gefahren aus dem früheren Bergbau ist ein Teil des Kurparks von Bad Schlema im Erzgebirge gesperrt worden. Messungen deuteten darauf hin, dass sich unter der Erde ein Hohlraum gebildet habe und es zu einem Tagesbruch kommen könne, informierte der Bergbausanierer Wismut am Donnerstag. Betroffen sei ein etwa 300 Quadratmeter großes Areal. Der Bereich soll nun näher erkundet und gesichert werden, hieß es.