Kulisse beim Westschlager - Thioune: „Das wird beflügeln“

Fortuna Düsseldorf hofft auf das nächste Spektakel vor eigenem Publikum. Auch viele Schalke-Fans kommen zum Derby.

Trotz großer Personalprobleme in der Defensive fiebert Daniel Thioune dem Westschlager gegen den FC Schalke 04 am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) entgegen. Das Stadion ist voll, auch viele Schalke Fans werden kommen. Das ist doch cool und ich glaube, dass es alle Spieler beflügeln wird und wir vielleicht wie vor einigen Wochen vor vollem Haus als Sieger vom Platz gehen, sagte Fortunas Düsseldorfs Cheftrainer am Freitag.

Besonderen Druck nach zwei verlorenen Spielen am Stück gegen Wehen Wiesbaden (1:3) und Greuther Fürth (0:1) verspüre er nicht, erklärte Thioune. Mit zwei Niederlagen wird es nicht leichter, aber auch Schalke ist in einer nicht so komfortablen Situation, befand Fortunas Trainer. Das wird eine anspruchsvolle Aufgabe, aber die drei Punkte müssen bei uns bleiben, forderte der Coach, der in Andre Hoffmann, Matthias Zimmermann und Jordy de Wijs drei defensive Stammspieler ersetzen muss.

Im Abwehrzentrum setzt Thioune nun auf Tim Oberdorf und Jamil Siebert. Der Ausfall von Hoffmann und de Wijs wiegt schwer, aber Oberdorf und Siebert haben uns Stabilität gegeben, erklärte der Coach, der vor 21 Monaten in Düsseldorf mit einem 2:1-Erfolg gegen Schalke startete. Damals waren die Voraussetzungen umgekehrt. Schalke stand oben, Fortuna unten. Das war damals auch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Das ist für mich eine schöne Erinnerung, sagte Thioune.