Kuh büxt aus und landet im Pool

Frost und Glätte in der Nacht in Thüringen: tagsüber wolkig Wolken bestimmen die Wetterlage in Thüringen am Mittwoch. Dabei bleibt es überwiegend trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 3 Grad, im Bergland zwischen minus 2 und 0 Grad. In der Nacht zum Donnerstag verdichtet sich die Wolkendecke, Regen wird weiterhin nicht erwartet. Vor allem im Bergland tritt Frost und Glätte auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 2 und 1 Grad, im Bergland bis minus 5 Grad.