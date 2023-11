Kugelbombe bei Versammlung geworfen - Drei Verletzte

Bei einer Versammlung in Berlin-Neukölln ist am Samstagabend eine Kugelbombe neben einem Funkwagen gezündet worden. Dabei seien am Samstagabend ein Kleinkind und zwei Polizeibeamte verletzt worden, teilte die Polizei auf X, vormals Twitter, mit. Zum Schweregrad der Verletzungen und zum Alter des Kindes konnte eine Sprecherin auf Nachfrage keine Angaben machen. Die Berliner Feuerwehr kümmere sich um die Versorgung der Verletzten, die Ermittlungen laufen, hieß es weiter. Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte am späten Samstagabend auf Nachfrage, dass es nach jetzigem Kenntnisstand keinen Zusammenhang zu einer propalästinensischen Demonstration am Nachmittag gebe.