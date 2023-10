Küste dreimal im Vorstand der IG Metall vertreten

Mehr zum Thema

20-Meter-Schiff in Greifswalder Hafen gesunken Das Ostsee-Hochwasser hat auch in Mecklenburg-Vorpommern Schiffe beschädigt. In Greifswald schaute am Montag nur noch das Oberdeck eines Holzschiffs aus dem Wasser.

Umstrittene Äußerungen: Precht gibt Honorarprofessur auf Der Schriftsteller Richard David Precht gibt seine Honorarprofessur an der Leuphana Universität Lüneburg auf. Die Universitätsleitung teilte am Montag den Schritt des Philosophen mit. Sie respektiere diese Entscheidung und dankte Precht für sein großes Engagement und seine über viele Jahre für die Universität geleistete Arbeit. Zuvor hatte das Studierenden-Parlament der Leuphana nach umstrittenen Aussagen von Precht ein Ende der Zusammenarbeit gefordert. Es handele sich um antisemitische Äußerungen, schrieben die Studierenden.