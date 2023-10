Kürbis-EM in Ludwigsburg: Wer hat den schwersten Kürbis?

Immer größer und immer schwerer sollen sie sein - die Kürbisse mit denen Kürbiszüchter bei den Europameisterschaften im Kürbiswiegen antreten. Mit dabei ist am Wochenende auch der Weltrekordhalter.

Mit schwerem Gepäck reisen sie aus ganz Europa an: Kürbiszüchterinnen und Kürbiszüchter wollen sich am Wochenende bei der Europameisterschaft im Kürbiswiegen in Ludwigsburg messen. Wir sind stolz, dass die Ludwigsburger Wiegemeisterschaften sich zu den wichtigsten in Europa herauskristallisiert haben, erklärt Alisa Käfer, Leiterin der Kürbisausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg. Vor dem Barockschloss im Südgarten in Ludwigsburg werden am Sonntag (ab 13.00 Uhr) unter anderem Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich, Ungarn, Italien und Deutschland erwartet.

Seit 2021 hält Stefano Cutrupi aus Italien den Weltrekord: Sein Kürbis brachte rund 1200 Kilogramm auf die Waage. Am Wochenende wird er versuchen, seinen Weltrekord zu verteidigen. Mit dem deutschen Rekord-Kürbis wird laut Veranstalter Luca Stöckl aus Bayern antreten. Bei der Europameisterschaft messen sich die Allerbesten - hier wurden in den vergangenen Jahren schon mehrfach neue Weltrekorde aufgestellt, sagt Käfer.