Künstler-Kneipe „Creamcheese“ künftig im Museum

Die wiederaufgebaute legendäre Düsseldorfer Künstler-Kultkneipe Creamcheese aus den 1960er mit einem großen Wandbild von Gerhard Richter ist bald für Besucher zugänglich. Im Düsseldorfer Kunstpalast wurde der Creamcheese-Raum am Donnerstag als künftig fester Bestandteil der neu gestalteten Sammlung präsentiert. Nach jahrelanger Schließung und Umbau öffnet der Kunstpalast am 21. November seinen Sammlungsflügel wieder - und das Creamcheese kann dann im Museum erlebt werden.

An ausgewählten Wochentagen werde sogar die Bar des Creamcheese wiederbetrieben, sagte eine Sprecherin. Die Kneipe war 1967 unweit der Kunstakademie eröffnet worden und entwickelte sich mit Konzerten, Performances - etwa von Joseph Beuys - und Ausstellungen zum Hotspot für die Kunst- und Musikszene.

Die Idee zu der Bar kam dem Künstler Günther Uecker nach einem New-York-Aufenthalt, wo er Andy Warhol und dessen Club The Dom besuchte. Im Creamcheese traten unter anderem Frank Zappa und Kraftwerk auf. Zero-Künstler Heinz Mack entwarf die Theke. Hinter der Theke arbeiteten Künstler wie Imi Knoebel, Blinky Palermo oder Katharina Sieverding.

Nach der Schließung erwarb der Kunstpalast 1978 die künstlerische Innenausstattung, deren Barbereich mit Originalbestandteilen nun rekonstruiert wurde.

Der 93-jährige Uecker war eigens zur Präsentation des Creamcheese am Donnerstag in den Kunstpalast gekommen und erzählte von den aufregenden Nächten, die er in der Kultbar verbracht hatte. Damals wurden diese Künstler nicht so häufig gezeigt, die hier aktiv mitgearbeitet haben, sagte er. Das war so eine Zelle von Exhibition und Entnacktung. Die Bar im Museum sei zwar nicht genau so wie früher - dazu fehlten die Gerüche, sagte Uecker. Aber ich bin glücklich, dass man das als Zeugnis dieser Zeit doch hier in Düsseldorf wieder rekonstruiert hat.