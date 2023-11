Kühnert über SPD in Regierung: „Sind zu zufrieden geworden“

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sieht Kritik der Jusos an der Rolle der SPD in der Ampel-Koalition als teils gerechtfertigt. Ihr habt auch an einigen Stellen recht, sagte Kühnert am Samstag auf dem Bundeskongress der SPD-Jugend in Braunschweig. Dass wir zu zufrieden geworden sind in dieser Koalition und uns zu oft verstecken hinter Argumenten.

Die Sozialdemokratie brauche ein bisschen mehr Hummeln im Hintern. Ich hoffe, dass ihr dazu beitragen könnt und bitte euch darum, diesen Impuls mitzutragen, sagte Kühnert zu den Jusos.

Zuvor hatte der SPD-Nachwuchs insbesondere Bundeskanzler Olaf Scholz scharf kritisiert. Die Menschen, denen die SPD im Wahlkampf mehr Respekt versprochen habe, wendeten sich von der Partei ab, sagte Juso-Chef Philipp Türmer. Es entsetze ihn, wie wenig sich dieser Kanzler für diejenigen ins Zeug legt, die seinen Respekt so sehr verdient hätten.