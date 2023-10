Kühle Temperaturen in Baden-Württemberg bleiben

Nach über 30 Grad im Freitag ist nun Frost nach Baden-Württemberg gekommen. In Ulm sind am Montagmorgen minus drei Grad gemessen worden. Tiefere Werte registrierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) nur im Bergland in Meßstetten (Zollernalbkreis) mit minus 4,3 Grad, wie ein Sprecher des DWD mitteilte. Den Tag über wurde es aber wärmer und die Temperaturen stiegen auf 8 Grad auf der Schwäbischen Alb und bis zu 14 Grad am Rhein.

Ähnlich sehen die nächsten Tage aus: So wird es am Dienstag freundlich mit bis zu 13 Grad. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 1 Grad. Danach wird das Wetter unbeständig und wolkig, immer wieder ziehen Schauer auf. Vor allem am Mittwoch kommt es im Süden zu Schauern mit milden Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad und zu Böen im Schwarzwald.