Kübler und Keitel verletzt: „Auf der letzten Rille“

VW-Dachgesellschaft Porsche SE fährt weniger Gewinn ein Die VW-Dachgesellschaft Porsche SE (PSE) hat in den ersten drei Quartalen des Jahres weniger Gewinn als im Vorjahreszeitraum gemacht. Nach den ersten neun Monaten des Jahres lag das Konzernergebnis nach Steuern bei 3,8 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Montag in Stuttgart mitteilte - im Vorjahreszeitraum hatte es noch 4,8 Milliarden Euro betragen.