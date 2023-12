Kruppa kritisiert Bezahlkarten für Geflüchtete

Im Eichsfeld erhalten nach Angaben eines Mitarbeiters der Pressestelle des Landratsamts aktuell etwa 135 Menschen die Bezahlkarte. Im Landkreis Greiz sind es zunächst rund 30, hieß es aus dem Landratsamt. Bis zu Beginn des nächsten Jahres sollen alle derzeit 750 leistungsberechtigte Asylbewerber im Landkreis Greiz solche Karten erhalten.

Asylbewerber und Geduldete, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die aber nicht abgeschoben werden, erhalten in Deutschland bei Bedarf bestimmte Sozialleistungen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Gleichzeitig ist der Zugang für Geflüchtete zum Arbeitsmarkt in Deutschland stark reglementiert. Gerade in der ersten Zeit ihres Aufenthalts in Deutschland dürfen die meisten in der Regel gar nicht arbeiten.