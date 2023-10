Krupp-Krankenhaus beantragt Schutzschirmverfahren

Mehr zum Thema

Kein Platz für Gewalt und Antisemitismus an Schulen in NRW Schulministerin Dorothee Feller hat vor dem Hintergrund des andauernden Nahost-Konflikts einen friedlichen, respektvollen Umgang an den Schulen Nordrhein-Westfalens angemahnt. Unsere Schulen stehen durch ihr Handeln für demokratische Werte ein, sagte die CDU-Politikerin am Montag in Düsseldorf. Uns alle eint: Antisemitismus, Gewalt und Respektlosigkeit haben an unseren Schulen keinen Platz. NRW stehe fest an der Seite Israels.

Schweigeminute und Friedensgebet in Tel Avivs Partnerstadt In Tel Avivs Partnerstadt Essen haben am Montag Hunderte Menschen bei einer Schweigeminute an die Opfer des Krieges in Israel gedacht. Der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) hatte dazu aufgerufen. Er nahm am Mittag an einem Friedensgebet der großen christlichen Kirchen in der Marktkirche in der Innenstadt teil. Dazu waren auch Vertreter der jüdischen Gemeinde der Stadt und muslimischer Gemeinden gekommen.