Kronprinzessin Viktoria von Schweden kommt nach Hessen

Kronprinzessin Viktoria von Schweden kommt am Freitag dieser Woche zu Besuch nach Hessen. Wie die hessische Landesregierung am Montag mitteilte, geht es bei dem Besuch um den wirtschaftliche Austausch zwischen beiden Ländern und die hessisch-schwedischen Beziehungen. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) empfängt die Kronprinzessin in der Staatskanzlei in Wiesbaden. Hintergrund der Reise ist die Teilnahme der Kronprinzessin am SwedishGerman Business Day in Frankfurt und die Verleihung des Schwedischen Unternehmenspreises.