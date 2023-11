Kronprinzessin Victoria von Schweden besucht Hessen

Kronprinzessin Victoria von Schweden hat sich am Freitag bei einem Besuch im Rhein-Main-Gebiet über die Verbindungen von Hessen und ihrem Heimatland ausgetauscht. Die Königliche Hoheit sei eine unglaublich sympathische, offene, meinungsstarke und diskussionsfreudige Persönlichkeit, sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) im Anschluss an ein Treffen in der Staatskanzlei in Wiesbaden. Das Gespräch sei auf Deutsch geführt worden, es sei neben wirtschaftlichen und kulturellen Themen auch um Politik gegangen.

Am Vormittag hatte Kronprinzessin Victoria das schwedische Medizintechnikunternehmen Getinge in Frankfurt besucht. Josef Hinterberger, Präsident DACH & BeNeLux bei Getinge, zeigte ihr verschiedene medizinische Geräte wie Operationstische und Beatmungstechnik. Für eine Nicht-Medizinerin habe die Kronprinzessin sehr detaillierte Fragen gestellt, sagte Hinterberger. Die Kronprinzessin selbst beantwortete keine Pressefragen.

Zum Empfang in der Staatskanzlei überreichte Ministerpräsident Rhein der Königlichen Hoheit einen Blumenstrauß. Kronprinzessin Victoria nahm sich auch ein paar Minuten Zeit, um mehrere Hundert Fans zu begrüßen, die vor dem Gebäude im Regen auf sie gewartet hatten.

Nach dem Eintrag in das Goldene Buch der Staatskanzlei gab es weitere Geschenke: Die Kronprinzessin bekam einen hessischen Löwen aus Porzellan und ein Pippi-Langstrumpf-Buch. In der Staatskanzlei wurde sie vom herzlichen Applaus der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begrüßt.

Der Besuch erfolgte im Rahmen des Swedish-German-Business Day, der neben einem Wirtschaftsgipfel auch ein Galadinner im Wiesbadener Kurhaus sowie die Verleihung des Schwedischen Unternehmenspreises umfasst. Am Montag eröffnet Ministerpräsident Rhein mit Königin Silvia von Schweden das erste Childhood-Haus in Hessen - eine Einrichtung für den Kinderschutz in Frankfurt.