Kronprinz Haakon reist mit dem Zug von Hamburg nach Berlin

Norwegens Kronprinz Haakon ist am Mittwoch mit einem regulären ICE vom Hamburger Bahnhof Dammtor nach Berlin aufgebrochen. Begleitet wird der 50-Jährige neben einer Wirtschaftsdelegation von Mitgliedern des norwegischen Kabinetts. In Berlin wird Kronprinzessin Mette-Marit dazustoßen. Gemeinsam wird das Paar am Donnerstag eine Gedenkfeier zum 9. November besuchen, dem Tag des Mauerfalls im Jahr 1989. Zum Abschluss der viertägigen Deutschland-Reise sind Besuche bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue und Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt geplant.

Bei einer deutsch-norwegischen Konferenz in der Handelskammer hatte der Kronprinz mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel angemahnt. Der 50-Jährige informierte sich im Anschluss bei einer Hafenrundfahrt, wie Flugzeugindustrie und Hafenwirtschaft auch mit Hilfe von Wasserstoff klimafreundlicher werden können.