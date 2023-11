Kronprinz Haakon auf Hafenrundfahrt in Hamburg

Mehr zum Thema

Nordkirche erinnert mit leeren Stühlen an entführte Geiseln Mit 200 leeren Stühlen hat die Nordkirche auf die von der Terrororganisation Hamas entführten israelischen Geiseln aufmerksam gemacht. Neben der Hamburger Hauptkirche St. Petri erinnerten die norddeutsche Evangelisch-Lutherische Kirche am Mittwoch gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde der Hansestadt an das Schicksal der Menschen. Unter dem Titel Bring them Home (deutsch: Bringt sie nach Hause) soll bei der Aktion gegen Judenfeindschaft jeder Stuhl das Fehlen der Entführten symbolisieren.