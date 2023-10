Krokodil-Skelett in Paket aus Russland beschlagnahmt

Mehr zum Thema

Zwei Menschen verletzt bei Hochhausbrand in Südbaden In einem 16-stockigen Hochhaus in Südbaden ist ein Feuer ausgebrochen und zwei Menschen haben leichte Verletzungen durch eine Rauchvergiftung erlitten. Brandursache sei womöglich ein defektes Elektrogerät, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.