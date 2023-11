Kritik: Senat bei Katholikentagung nicht vertreten

Mehr zum Thema

Stadtmission sucht Immobilie für Obdachlosen-Einrichtung Die Berliner Stadtmission steht bei ihrer Suche nach einer neuen Immobilie für eine rund um die Uhr geöffnete Unterkunft für Obdachlose wieder am Beginn. Sie habe in den vergangenen fünf Monaten mit Hochdruck nach einer Lösung für die Fortführung der bisherigen 24/7 Unterkunft gesucht, teilte die Stadtmission am Donnerstag mit.

Berliner E-Moped-Hersteller Unu meldet Insolvenz an Der Berliner E-Moped-Hersteller Unu hat Insolvenz angemeldet. Der Antrag sei am Donnerstag beim Amtsgericht in Berlin-Charlottenburg gestellt worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Gründe für die Insolvenz sind gestiegene Material- und Transportkosten, höhere operationelle Kosten und die stark eingebrochene Nachfrage im Zuge der Inflation, hieß es. Der Geschäftsbetrieb soll im Rahmen des Insolvenzverfahrens weiter geführt werden. Das Unternehmen strebe eine Sanierung an.

RTL