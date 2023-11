Kritik aus Handwerk: „Meisterschüler fürchten Bürokratie“

Mehr zum Thema

Antisemitische Graffitis auf jüdischem Gedenkstein Ein jüdischer Gedenkstein ist in Gommern (Landkreis Jerichower Land) mit antisemitischen Schriftzügen besprüht worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden der Gedenkstein sowie die dazugehörige Umfriedung am frühen Montagmorgen mit Graffitis beschädigt. Auch die Davidsterne auf der Torgravur seien beschmiert worden. Eine Schreckschusswaffe wurde demnach außerdem an dem Gedenkstein gefunden.

Beatles mit neuem Hit: Erfolg auch in Halle spürbar Mit einem durch Künstliche Intelligenz fertiggestellten Lied stürmen die Beatles derzeit wieder die Charts. Das Beatles-Museum in Halle kann sich seitdem vor Anfragen kaum retten. War „Now and Then“ der allerletzte Hit der Band aus dem britischen Liverpool?