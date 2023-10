Kritik an Demo-Verbot - Palästinenser fordern Kurswechsel

Mehr zum Thema

Redmann fordert Anschluss von Brandenburg an CO2-Pipeline Das klimaschädliche Gas CO2 abscheiden, um die Klimaziele einzuhalten. Dafür will die CDU-Fraktion CO2 unter dem Meeresbodeen speichern. Doch bei Grünen und Linken im Landtag regt sich Widerstand.

Gebäudebrand in Rheinsberg - Nachbarn evakuiert Ein leerstehendes Gebäude hat in Rheinsberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) gebrannt. Aus dem bewohnten Nebenhaus sind in der Nacht auf Mittwoch mehrere Menschen evakuiert worden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.