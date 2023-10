Krischer: Bund muss Anteil für Deutschlandticket übernehmen

Mehr zum Thema

Schuss auf eine Stadtbahn: Festnahme in Dortmund Auf die Fahrerkabine einer Stadtbahn in Dortmund ist ein Schuss abgegeben worden, ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Bahn stand am Montagmittag gerade an einer Haltestelle, als der Fahrer einen Knall hörte und die Seitenscheibe neben ihm splitterte, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Der 51-Jährige blieb unverletzt, stand aber unter Schock. In der Nähe zur Haltestelle nahmen Beamte kurz darauf einen 20-Jährigen fest, gegen den nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt werde.