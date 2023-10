Rachel und David leben nur 25 Kilometer von Gaza entfernt. Als Sirenen vor Luftangriffen warnen, bringen sich die beiden in einem Bunker in Sicherheit, schreibt ABC News. Nach der Entwarnung gehen sie am frühen Morgen wieder nach Hause. Doch hier der Schock: Hamas-Terroristen sitzen mit Granaten in ihrem Wohnzimmer. Die fünf Männer durchwühlen das Haus, zerstören die Telefone und reißen alles aus den Schränken des Ehepaars. Dabei entdecken sie die Polizeiuniform einer ihrer Söhne und schreien: „Wo sind eure Kinder?“ Die 65-Jährige weiß, wie gefährlich die Situation gerade ist und behauptet daher, dass ihre Kinder in Amerika seien, schreibt das israelische Nachrichtenportal Ynet.

Die Polizei und auch ihr Sohn stehen tatsächlich schon vor ihrem Haus. Weil sie das Leben der Großeltern nicht riskieren wollen, verhandeln sie vor der Tür mit den Terroristen.