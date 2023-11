Krieg im Live-Ticker - Zentralrat der Muslime: Judenhass bei Demos muss geahndet werden

Zentralrat der Muslime: Judenhass bei Demos muss geahndet werden

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat antisemitische Vorfälle bei propalästinensischen Demonstrationen verurteilt und zu Vorsicht bei der Teilnahme an Kundgebungen aufgerufen. Es gebe "ganz klare Verstöße, antisemitische Judenhass-Verstöße", sagte der Zentralrats-Vorsitzende Aiman Mazyek im Deutschlandfunk. "Sie müssen geahndet werden."



An die Muslime appellierte er: "Passt auf, wo ihr mitlauft." Es gebe Gruppen, die solche Demonstrationen nutzten, um Parolen gegen Juden und Antisemitismus zu skandieren. "Das müssen wir nicht so haben."



Mazyek forderte aber, man dürfe "nicht alle in einen Topf werfen". So gebe es an diesem Wochenende zum Beispiel auch viele Aufrufe zu Friedensgebeten und Veranstaltungen mit der klaren Botschaft, einen Waffenstillstand zu erreichen, humanitäre Hilfe zu ermöglichen und eine Fortsetzung des Krieges zu verhindern.





Der Zentralrat gehört zu den großen muslimischen Dachverbänden in Deutschland. Nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel Anfang Oktober war Kritik laut geworden, dass die Verbände sich zu spät geäußert und die Taten der Hamas nicht eindeutig genug verurteilt hätten.