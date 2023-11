Krieg im Live-Ticker - Israel reagiert auf Rakentenbeschuss aus dem Libanon

Rektorenkonferenz: An Hochschulen kein Platz für Antisemitismus

Die Mitglieder der Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten Berlin machen sich gegen zunehmenden Antisemitismus nach dem Angriff der Hamas auf Israel stark. "In der Folge des Terrors zeigt sich aktuell ein offen und verstärkt auftretender Antisemitismus in Berlin — auch an den Hochschulen der Stadt", heißt es in einer Erklärungen der Rektorinnen und Hochschulleiter. Die Landeskonferenz wende sich "gegen Antisemitismus in jeglicher Form".



Weiter hieß es in dem Statement: "An den Berliner Hochschulen ist kein Platz für Antisemitismus und jegliche andere Form von Diskriminierung aufgrund der Nationalität und ethnischen Zugehörigkeit, der Religion und Weltanschauung, der sozialen Herkunft, des Alters, einer Behinderung oder gesundheitlichen Beeinträchtigung, des Geschlechts und der sexuellen Orientierung." Hochschulen seien Zentren der demokratischen Kultur, Orte des Dialogs und Stätten der Vielfalt.