Krieg im Live-Ticker - Auswärtiges Amt: Über 30 Deutsche haben Gazastreifen verlassen

Baerbock warnt Hisbollah vor Angriff auf Israel

Außenministerin Annalena Baerbock warnt die schiitische Hisbollah im Libanon vor einem großangelegten Angriff auf Israel. Auch die Menschen im Libanon wollten nur in Frieden leben und keine weitere Eskalation in der Region, so die Grünen-Politikerin nach einem Treffen mit ihrem armenischen Kollegen Ararat Mirsojan in der Hauptstadt Eriwan. Sie ergänzte: "Deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass alle Akteure gemeinsam dafür sorgen, dass ein Flächenbrand in der Region verhindert wird."



Mit Blick auf die humanitäre Lage im Gazastreifen verlangt Baerbock eine Umsetzung der auch von der EU geforderten humanitären Pausen zur Versorgung der Zivilbevölkerung. "Humanitäre Hilfe ist ein Gebot der Menschlichkeit. Es muss dafür humanitäre Pausen und humanitäre Korridore geben", sagt sie. Dafür hätten sich alle 27 EU Staaten gemeinsam stark gemacht "und daran arbeiten wir auch rund die Uhr vor Ort". Die Hamas spiele "mit dem Leid auch der unschuldigen Männer, Frauen und Kinder in Gaza, indem sie sie als menschliche Schutzschilde missbraucht", so Baerbock.